Gazzetta – Juve | Parisi è l’obiettivo per la fascia sinistra

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 29 giugno 2023) 2023-06-27 21:17:07 Fa notizia quanto riportato poco fa dalladello Sport: Il presupposto per comprare è cedere Pellegrini o Iling Junior. Per arrivare all’empolese il club bianconero è disposto a sacrificare Ranocchia o a dare in prestito uno tra Soulé e Miretti Giovanni Albanese 27 giugno – MILANO Le grandi manovre dellantus per lacontinuano a muoversi sotto traccia. I bianconeri hanno messo nel mirino Fabianodell’Empoli, l’esterno mancino della nazionale Under 21. La squadra mercato della Signora sta tessendo la tela, con cura dei dettagli e senza alcuna sbavatura fino a questo momento. Anche perché la strada per arrivare a centrarenon è per niente in discesa, dunque bisogna muoversi con la massima ...