Gazzetta – Juve | meglio Rabiot o Milinkovic? Se Allegri avesse entrambi…

(Di giovedì 29 giugno 2023) 2023-06-27 18:05:18 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della: Pregi e difetti dei due prim’attori del centrocampo. Certo se il club bianconero potesse contare su entrambi avrebbe in mezzo un “motore” di qualità e quantità assolute La domanda, che si fanno in tanti, è chiara e diretta: ma per la, che ha rinnovato oggi per un anno con la, oSavic? La risposta, questa volta soggettiva e personale, è altrettanto trasparente:ha il vantaggio di non costare nulla (tranne il lauto ingaggio), è un calciatore sicuramente di livello, ha una maggiore esperienza internazionale, ma… Ma, in sintesi,Savic è un calciatore più completo, con ...

... l'ex Roma si guarda anche in giro e in una lunga intervista rilasciata a Ladello Sport ... E proprio la Vecchia Signora sarebbe una soluzione gradita: 'Laè la, anche senza Champions ...... come sottolinea Ladello Sport . Agli arabi i soldi non mancano di sicuro e potrebbero ... Thuram e Weah, il colpaccio di Inter e: figli d'arte, sì, ma diversiCommenta per primo Il prossimo dovrà essere l'anno del riscatto di Paul Pogba con la. Il francese, come riporta Ladello Sport , ha già fatto sapere che la sua intenzione è quella di non prendere in considerazione eventuali altre destinazioni. Laperò non ha ...

Rebus Pogba: si taglia le vacanze, ma quanti dubbi post infortuni La Gazzetta dello Sport

Due centrocampisti, un esterno destro d'attacco e poi, dulcis in fundo, la ciliegina sulla torta, un bomber da affiancare e alternare a Olivier Giroud al centro dell'attacco. Il progetto sportivo del ...Il club bianconero punta a quota 100: è quanto la società vorrebbe incassare dalle cessioni, per far fronte al “rosso” in bilancio e ai mancati introiti da Champions. Ecco come può centrare l’obiettiv ...