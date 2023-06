Gasgas | superati con sei mesi di anticipo gli obiettivi 2023 Si punta alle 10 mila colonnine entro il 2030

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’assemblea dei soci diha approvato il bilancio 2022. Confermata piena fiducia al management dell’azienda che in poco più di due anni è stata in grado di diventare un player importante e riconosciuto nell’ecosistema italiano dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici. Fondata nel 2021 da Alessandro Vigilanti, Stefania Menguzzato e Francesco Zorgno, la Pmi innovativa ha completato due brillanti campagne di equity crowdfunding (sulla piattaforma CrowdFundMe) che le hanno permesso di raccogliere oltre 2 milioni di euro e intraprendere un percorso di crescita senza precedenti nel mercato italiano.ambiziosi“I risultati di– afferma Alessandro Vigilanti, co-founder e Ceo di– vanno oltre le più rosee aspettative. Merito di un team affiatato, che ha saputo cogliere le opportunità e ...