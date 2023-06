Galetti | “Tutto fatto per Kim al Bayern Zielinski per sbloccare Giuntoli? Vi spiego”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il giornalista Rudisi è soffermato su alcune tematiche in casa Napoli, tra cui il futuro di Kim e quello di. Il giornalista noto giornalista, ha rilasciato un’intervista esclusiva a 1 Football Club, il programma condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, in cui ha discusso del mercato del Napoli.ha confermato che l’affare tra Kim e ilMonaco è ormai concluso, sottolineando che la scorsa settimana ilha superato lo United negli accordi per il giocatore. Inoltre, il pagamento della clausola di inizio luglio è stato deciso, quindi è solo questione di giorni affinché la clausola entri in vigore. “per Kim alMonaco? E’ già una cosa ormai apparecchiata da diversi giorni. Il ...

La storia di Ilariaè iniziato dalle mani. Avevo meno di 25 anni, era primavera. Mi guardai le dita: erano blu, solo perché ero all'ombra ', ricorda, che oggi ha 50 anni. È il ...... clicca su Gestisci cookie e AccettaGestisci cookie FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Ciclismo ...non si è disputato durante la Prima Guerra Mondiale) 1909 - Luigi Ganna (Italia) 1910 - Carlo...sommato, li metterei ancora in un vecchio album Panini, in cui avevano posto gli uomini veri. ... Mi dici Pavesi, e mi vengono in mente come una formazione di calcio i pionieri: Ganna,, ...

«Tutto è iniziato dalle mani». Ilaria Galetti racconta la sua vita con la Sclerodermia Io Donna

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Rudy Galetti, giornalista esperto di calciomercato. Già tutto fatto per Kim al Bayern“E’ già una cosa ormai apparecchiata da diversi giorni. Il ...Voci su un possibile inserimento del centrocampista spagnolo nella trattativa per portare il diesse a Torino. Rudi Galetti, giornalista, ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in ...