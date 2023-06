Gaetano e Folorunsho nel mirino dell'Empoli | la posizione del Napoli e di Garcia

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dopo la salvezza conquistata nella stagione 2022-23 e il rinnovo del tecnico Paolo Zanetti, l'si muove per garantire all'allenatore...

... gli azzurri, secondo quanto raccolto, hanno bussato alla porta del Napoli per richiedere l'attaccante Michaele il centrocampista Gianluca. LA RISPOSTA DI GARCIA - Probabilmente ...... *Wladimiro Falcone (Lecce); Aldo Florenzi (Cosenza); Michael(Bari); Samuel Giovane (... Luca Moro (Frosinone); Samuele Mulattieri (Frosinone); Hans Nicolussi Caviglia (Sudtirol);...Il Lecce scivola in seconda posizione dopo il ko di misura a Reggio Calabria (gol di), mentre la Cremonese con un super(doppietta) rimonta il Cosenza (3 - 1) e si prende il primo ...

Dopo la salvezza conquistata nella stagione 2022-23 e il rinnovo del tecnico Paolo Zanetti, l'Empoli si muove per garantire all'allenatore ex Venezia una rosa ancora all'altezza dell'obiettivo: uffici ...Il sindaco racconta delle telefonate ricevute da chi vuole novità sulla eventuale cessione: “Io mi limito a metterli in contatto con i De Laurentiis”. Che ...