Fuori dai Mondiali 2 volte | fuori dalle Olimpiadi 4 | fuori da tutto | il calcio Italiano è estinto con le sue mani

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) AAAcercasi. Come nei più classici annunci, nei quali si può cercare una persona che ha fatto perdere le proprie tracce, un appartamento ammobiliato, oppure una collaboratrice domestica, noi appassionati di sport siamo ormai rassegnati a chiederci che fine abbia fatto il pallone nostrano.. Scomparso. Ai minimi storici. L’aggettivo sceglietelo voi, dato che la situazione è talmente acclarata e incancrenita su sé stessa che la proverbiale luce in fondo al tunnel appare ancora decisamente lontana all’orizzonte. Un orizzonteda scrivere, tra le altre cose. 3292. 5430. 7112. No, non stiamo dando i numeri, bensì parliamo di giorni. Le tre cifre appena scritte, rappresentano date che spiegano alla perfezione l’abisso in cui è sprofondato il passatempo più amato d’Italia. 3292, per esempio, sono i ...