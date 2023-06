Frontiere più sicure | il piano di Varsavia sui migranti

'In primo luogo occorre investire nella protezione efficace delleesterne dell'Ue. In ... In terzo luogo, la Commissione Ue dovrebbe rivedere il bilancio perché vi sianofondi per lo ...... aprendo una pagina nuova del capitalismo, dallesempre cangianti" ha scritto inoltre Boccia. "Ho ritrovato il professore tanti anni dopo alla Luiss, con qualche capello grigio in, ma ..."In primo luogo occorre investire nella protezione efficace delleesterne dell'Ue. In ... In terzo luogo, la Commissione Ue dovrebbe rivedere il bilancio perché vi sianofondi per lo ...

Criminalizzare le Ong provoca solo più morti in mare: il racconto da ... Fanpage.it