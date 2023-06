Fratelli d’Italia Fiumicino | “Nuovo asilo nido a Parco Leonardo? Un servizio fondamentale per i cittadini | il resto sono polemiche sterili”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 29 giugno 2023)– “L’opposizione continua a spostare l’attenzione sulle modalità di gestione, quando invece èla realizzazione della struttura dell’“. Lo afferma un comunicato a firma del gruppo consigliare di. “La minoranza – prosegue – dovrebbe riflettere sul fatto che la loro rinuncia al finanziamento Pnrr per l’è stata motivata proprio con l’impossibilità di gestirlo direttamente a causa delle attuali condizioni del bilancio. Tuttavia, l’Amministrazione si è adoperata per valutare tutte le possibili alternative al fine di garantire la concreta messa in esercizio di questopubblico cruciale per.”...