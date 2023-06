Francia | tensioni a Marsiglia | evacuato il porto

L'omicidio ha scatenato violente rivolte in tutta lae ha riacceso vecchietra le persone che si sentono discriminate a causa del loro background o del colore della loro pelle. La ...Mentre l'eco degli scioperi e delle proteste per le pensioni insi stava appena affievolendo, il paese è nuovamente sconvolto dalla morte di un giovane in ... Dopo mesi di grandisociali ...alla "marcia bianca" guidata dalla madre del ragazzo ucciso da un poliziotto due giorni fa a Nanterre Le autorità francesi si aspettano "una propagazione" delle violenze nelle "prossime notti"...

Francia, tensioni e scontri tra residenti delle banlieue parigine e la polizia dopo l’uccisione di un… Il Fatto Quotidiano

Evacuato il porto di Marsiglia, incendiata una banca a Nanterre, 20 fermi. Allerta a Lione. Schierati almeno 40 mila poliziotti. La procura ha chiesto l'arresto dell'agente che ha sparato a Nahel 2 gi ...Scontri con la polizia alla marcia bianca per Nahel, il 17enne ucciso durante un controllo. Governo pronto a schierare 40mila agenti ...