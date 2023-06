Francia | scontri a Nanterre al corteo per Nahel | agenti feriti e auto in fiamme | Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha

Fotogallery - Diciassettenne ucciso da agente, seconda notte diinLA MARCIA Fotogallery -, nuovia Nanterre dopo il corteo per commemorare Nahel: agenti feriti e auto ...Intanto la Procura che indaga sull'omicidio del diciassettenne a Nanterre non ha ravvisato 'condizioni legali per l'uso dell'arma da fuoco' da parte del poliziotto che lo ha ucciso e ha chiesto l'...Non si placa la violenta protesta, a Parigi, dopo la morte di Nahel, il 17enne ucciso a Nanterre in strada dalla ...

Francia: scontri alla marcia per Nahel, agenti feriti e auto in fiamme a Nanterre - Europa Agenzia ANSA

Il poliziotto che ha aperto il fuoco contro Nahel, il ragazzo di 17 anni ucciso martedì a Nanterre, alle porte di Parigi, è stato indagato per "omicidio volontario" e messo in detenzione provvisoria.