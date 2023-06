Francia | rivolta dopo l' uccisione di un 17enne | 170 agenti feriti negli scontri Stanotte saranno schierati 40mila poliziotti Cosa sta succedendo

(Di giovedì 29 giugno 2023) Emmanuel Macron ha tenuto una riunione di crisi del governo. Il motivo? Continuano le proteste in, come testimonia la seconda notte di violente contestazioni nel Paese...

Di fronte allanelle banlieu, il governo ha deciso di 'rinviare tutti i movimento non ... Fotogallery - Diciassettenne ucciso da agente, seconda notte di scontri inLA MARCIA Fotogallery ...Non si placa la violenta protesta, a Parigi, dopo la morte di Nahel, il 17enne ucciso a Nanterre in strada dalla ...... lo ha deciso il governo francese di fronte alla. La sospensione dei movimenti dei ministri ... Niente stato d'emergenza L'instaurazione dello stato d'emergenza inper fronteggiare le ...

Francia, rivolta dopo l'uccisione di un 17enne: 170 agenti feriti negli scontri. Stanotte saranno schierati 40 ilmessaggero.it

Il poliziotto che ha aperto il fuoco contro Nahel, il ragazzo di 17 anni ucciso martedì a Nanterre, alle porte di Parigi, è stato indagato per "omicidio volontario" e messo in detenzione provvisoria.Quarantamila poliziotti in più schierati nelle banieu dopo l'assassinio del giovane Nahel. La madre incita alla rivolta. Solo Le Pen resta dalla parte degli ...