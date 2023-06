Francia | proteste per 17enne ucciso da poliziotto | 150 arresti

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 giugno 2023) Parigi, 29 giu. (Adnkronos) – “Ci sono state scene di violenza ingiustificabili contro le istituzioni”. Sono state queste le parole del presidente francese Emmanuel Macron, prima dell’inizio della riunione al ministero degli Interni dell’unità di crisi interministeriale. “Le prossime ore devono portare a meditare e al rispetto” , ha insistito il Capo dello Stato, aggiungendo che “la marcia bianca a Nanterre davanti alla prefettura di Hauts-de-Seine deve svolgersi sotto questo segno”.“è stata una notte violenta in molte città del Paese, simboli della Repubblica sono stati attaccati, a volte peraltro in modo organizzato, quasi coordinato” ha dichiarato il portavoce del governo francese, Olivier Véran. ‘Ci sono dei bambini che questa mattina non potranno andare a scuola perché una scuola è andata in fiamme. Ci sono famiglie che non potranno recarsi in comune per chiedere aiuto o ...