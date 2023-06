Francia | proteste in molte banlieue | incidenti e fermi

Incidenti si sono registrati in molte città dellaper l'uccisione di Nahel, un diciassettenne, due giorni fa a Nanterre, da parte di un poliziotto a un posto di blocco. Gli scontri sono stati tuttavia finora meno gravi di quanto previsto ...in molte banlieue, . . 29 giugno 2023Il ragazzo era alla guida di un'auto quando ha reagito alle forze dell'ordine che lo avevano fermato. Contro il poliziotto è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo da parte di persona avente ...

Francia: 77 arresti per le proteste nelle banlieu - Ultima Ora Agenzia ANSA

Seconda notte di incidenti in molte città della Francia per l'uccisione del 17enne Nahel, due giorni fa a Nanterre, da parte di un poliziotto a un posto di blocco. Durante gli scontri sono state arres ...Giovane magrebino non si ferma all’alt, l’agente spara. Filmato smonta la versione dei gendarmi. Dilaga la protesta a colpi di molotov e devastazioni. Il dolore di Macron: "Morte ingiustificabile".