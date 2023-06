Francia | nuovi scontri a Nanterre | agenti feriti e auto in fiamme Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato al 17enne – I video

(Di giovedì 29 giugno 2023) È stato posto in custodia cautelare, con l’accusa di, l’agente di polizia che martedì 27 giugno hae ucciso ilNahel M. a, in. Nella mattinata di oggi, 29 giugno, il procuratore di, Pascal Prache, aveva preannunciato che avrebbe richiesto la custodia cautelare per l’agente coinvolto nel caso: «L’accusa ritiene che non sussistano i presupposti legali per l’utilizzo dell’arma». Nel frattempo proseguono gli, esplosi subito dopo l’del giovane. Dopo le proteste delle scorse ore esplose in tutto il Paese, in cui sono state arrestate 150 persone, oggi si sono registratitra manifestanti e polizia a margine della ...

a Nanterre, in. Nella mattinata di oggi, 29 giugno, il procuratore di Nanterre, Pascal ... in cui sono state arrestate 150 persone, oggi si sono registrati scontri tra manifestanti e ... Per prevenire incidenti, dopo le violente proteste delle ultime due notti per l'uccisione di un 17enne da parte della ...

Francia, nuovi scontri a Nanterre: diversi agenti feriti Adnkronos

