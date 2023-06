Francia | notte di guerriglia urbana Incendi e barricate | 150 arresti Macron | attacchi ingiustificabili video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 29 giugno 2023) Esplode la rabbia nelle banlieu. Quella appena trascorsa è stata la secondadi violenze, disordini e incidenti in molte città dellaper l’uccisione del 17enne Nahel, da parte di un agente, che due giorni fa a Nanterre non si è fermato a un posto di blocco della polizia. Secondo quanto riferisce l’Adnkronos, durante gli scontri sono state arrestate 150 persone. Le prime tensioni si sono registrate a Tolosa, nel sud-ovest. E a Lille, nel nord del Paese, condi cassonetti e lanci di oggetti contro i poliziotti. Poco dopo la mezzale proteste si sono moltiplicate, estendendosi non solo alla periferia di Parigi, ma anche in altre grandi città come Lione. Fiamme anche nel municipio di Mons-en-Baroeul, vicino a Lille. E dopo unadi rabbia e paura, Emmanuel ...