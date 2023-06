Francia | Macron | ' scene di violenza ' ingiustificabili' '

La formulazione, avanzata dallala scorsa settimana, secondo diversi diplomatici dell'UE, era in riferimento al discorso del presidente francese Emmanuelalla conferenza GLOBSEC ...Il gruppo di Emmanuelè in testa nei sondaggi in Estonia, Danimarca e Cechia. Meloni ... sfidando lo status predominante del Rassemblement National di Marine Le Pen in, che secondo le ...convoca l'unità di crisi Il presidente francese Emmanuelha convocato l'unità di crisi interministeriale in risposta alle violenze, avvenute dopo la morte di Nahel M., il 17enne che non si è fermato a un posto di blocco della polizia. Lo ha ...

«Basta fare un giro al porto per trovare lavoro»: la polemica per la frase di Macron alla madre di un disoccupato Open

Roma, 29 giu. (LaPresse) - Le violenze e "gli attacchi alle istituzioni" avvenute la scorsa notte in Francia dopo l'uccisione di un 17enne a Nanterre da parte ...Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato l’unità di crisi interministeriale in risposta alle violenze, avvenute dopo la morte di Nahel M., il 17enne che non si è fermato a un posto di blocc ...