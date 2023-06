Francia | i disordini dopo che la polizia ucciso un 17enne

E' salito ad almeno 150 il bilancio delle persone arrestate innelle ultime ore durante iinnescati dall'uccisione di un ragazzo di 17 anni che guidava senza patente e non si era fermato ad un posto di blocco della polizia. Lo ha reso noto il ...Macron ha denunciato "scene di violenza" contro le "istituzioni della Repubblica" che sono "ingiustificabili", dopo una nuova notte di scontri e rivolte nelle banlieue diper la morte di Nael,...Almeno 77 persone sono state arrestate indurante una seconda notte diinnescati dall'uccisione di un 17enne da parte della polizia. Alcuni video condivisi sui social hanno mostrato auto date alle fiamme e negozi ...

La morte di Nahel: seconda notte di disordini in Francia Euronews Italiano

Proseguono le violente proteste in Francia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato una riunione di un'unità di crisi interministeriale (Cic) per questa mattina alle 08:00 al ministero del ...