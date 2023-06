, poliziotto spara e uccide 17enne: incidenti fuori Parigi - FOTOGALLERY FUORI DALLA MOSCHEA Stoccolma, proteste e un arresto dopo il primo rogo del Corano autorizzato dalla polizia - ...La piattaforma è stata lanciata innel 2022 e in futuro verrà estesa agli altri Paesi in ...etichette hanno lo scopo di informare i consumatori che un prodotto "scaduto" può essere......tra buchi neri miliardi di volte più massicci del Sole o forse perfino dal Big Bang -non lo ... il Nancay Radio Telescope in, il Sardinia Radio Telescope in Italia e il Westerbork Radio ...

Francia, ancora proteste in molte banlieue: scontri e arresti TGCOM

L’attrice francese al Festival di Spoleto con uno spettacolo sulla leggendaria pianista romena Clara Haskil: «E’ fuggita dai nazisti, era fragile, raggiunse il successo mondiale solo negli ultimi anni ...Seconda notte di incidenti in molte città della Francia per l'uccisione del 17enne Nahel, due giorni fa a Nanterre, da parte di un poliziotto a un posto di blocco. Durante gli scontri sono state arres ...