Francia | a Nanterre la marcia bianca per Nahel

...palpabile di una nuova "tempesta" dei roghi notturni giovanili si diffonde in, dopo due notti consecutive di devastazioni e scontri con la polizia, anche a centinaia di chilometri da,...Per prevenire nuovi incidenti, dopo le violente proteste delle ultime due notti per l'uccisione di un 17enne da parte della ...Presenti nel corteo alcuni membri del municipio di, tutti con t - shirt rossa, che mantengono l'ordine e danno informazioni ai partecipanti, invitando tutti a restare calmi: "mostreremo loro ...

Arrestato il poliziotto che ha sparato al 17enne a Nanterre. Almeno 150 fermati negli scontri in Francia:… Il Fatto Quotidiano

Nanterre, 29 giu. (askanews) - A Nanterre, in Francia, migliaia di persone hanno partecipato alla "marcia bianca", organizzata in memoria di Nahel, il 17enne ...Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, ha annunciato che per questa sera sono stati mobilitati 40mila agenti fra poliziotti e gendarmi, di cui ...