Francia a ferro e fuoco | la rabbia per l’omicidio del 17enne Nahel L’allarme dei servizi | «Ci aspettano giorni di violenze» Scontri anche a Bruxelles – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 giugno 2023) È scattato lo stato d’allerta in tutta laper la terza notte die tensioni, dopo l‘uccisione delda parte due poliziotto a Nanterre, la banlieue a Nord-Ovest di Parigi. In quella stessa periferia una banca è stata data alla fiamme alla fine della marcia organizzata in memoria del ragazzo, dove non sono mancati gravi incidenti ela polizia. Almeno 20 le persone fermate alla fine del corteo. A Marsiglia ci sono statitra manifestanti e polizia al Porto Vecchio, poi fatto evacuare dalle forze dell’ordine. A Lione, dove già ieri nel quartiere di Villeurbanne è stato incendiato un palazzo, è stato inviato un elicottero del RAID, i reparti speciali antisommossa. A Noisy-le-Sec, come si vede in undiffuso sui social, è stato ...