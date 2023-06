Francia | 77 arresti nella seconda notte di scontri dopo morte 17enne

Almeno 77 persone sono state arrestate indurante una seconda notte di disordini innescati dall'uccisione di un 17enne da parte della polizia. Alcuni video condivisi sui social hanno mostrato auto date alle fiamme e negozi ...Nuovamente sulle barricate Da allora lae' nuovamente sulle barricate. Il bilancio ancora provvisorio evidentemente degliaffettuati nella notte parla di almeno 77 persone fermate ...Intanto su Twitter il ministro dell'Interno ha riferito di "150" nella notte, denunciando "una notte di insopportabile violenza contro i simboli della Repubblica: municipi, scuole e questure ...

Francia: 77 arresti per le proteste nelle banlieu - Ultima Ora Agenzia ANSA

