Francia | 77 arresti dopo uccisione 17enne

... che copre la capitale e i tre dipartimenti limitrofi, i 77sono stati effettuati dopo le 2:00 contro i 31 della notte precedente in tutta la. La presenza della polizia era stata ...Inè stata un'altra notte di tensioni. La morte del 17enne Nael , ucciso martedì a Nanterre da un colpo di pistola della polizia a un posto di blocco, ha provocato nuovi scontri in molte zone del ...... seguirono 19 notti di terrore con 8.720 auto date alle fiamme e 2.599. Il tutto ... a metà degli anni Dieci, per lo Stato islamico e furono almeno 1.500 i jihadisti che partirono dalla...

Francia: 77 arresti per le proteste nelle banlieu - Ultima Ora Agenzia ANSA

Seconda notte di incidenti in molte città della Francia per l'uccisione del 17enne Nahel, due giorni fa a Nanterre, da parte di un poliziotto a un posto di blocco. Durante gli scontri sono state arres ...Nonostante i suoi 17 anni, Naël stava guidando. Per questo è morto: quando due poliziotti in moto lo hanno fermato, martedì mattina a Nanterre, banlieue nord-ovest di Parigi, ...