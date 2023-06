Francia | 150 arresti dopo uccisione 17enne | Macron convoca unità di crisi

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 giugno 2023) Parigi, 29 giu. (Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuelhato l’diinterministeriale in risposta alle violenze avvenutela morte di Nahel M., il 17 che non si è fermato a un posto di blocco della polizia. Lo ha annunciato l’Eliseo. Intanto su Twitter il ministro dell’Interno ha riferito di “150” nella notte, denunciando “una notte di insopportabile violenza contro i simboli della Repubblica: municipi, scuole e questure bruciati o attaccati” . ‘Sostegno a polizia, gendarmi e vigili del fuoco che affrontano con coraggio. Vergogna a chi non ha invitato alla calma “, ha scritto il ministro sul social.Il municipio di Mons-en-BarÅ?ul, vicino a Lille, è stato in parte bruciato durante, ha riferito il sindaco della città, Rudy Elegeest all’Afp, ...