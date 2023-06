Francesco Facchinetti ho speso oltre 10mila euro per due trapianti di capelli andati male

non ha mai nascosto di soffrire di perdita di capelli e, con gli anni, la situazione è andata sempre peggiorando. Quando raggiunse il successo con 'La canzone del capitano', ...Era il 2003 quando DJesplose in radio con La Canzone del Capitano : e già allora, che aveva 23 anni, amareggiato constatava che la stempiatura sulla sua testa era già piuttosto avanzata. Colpa di tinte e decolorazioni fatte da ragazzo No: persi ...confessa apertamente ai fan di soffrire di Alopecia Androgenetica e di aver speso oltre 10mila euro per due interventi di trapianto dei capelli che non hanno migliorato la sua ...

Francesco Facchinetti: «Ho speso più di 10mila euro per due trapianti di capelli andati male» ilmessaggero.it

Francesco Facchinetti ha confessato di aver speso ben 10mila euro per risolvere un problema estetico: di cosa si tratta ...Francesco Facchinetti nuovo presidente del club italiano. Ecco l'annuncio che spiazza i tifosi, l'imprenditore è pronto ad entrare nel mondo del calcio, ecco quale società vuole ...