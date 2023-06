Francesca Clapcich | prima italiana a vincere la Ocean Race | «La gioia di avere la mia famiglia ad aspettarmi»

(Di giovedì 29 giugno 2023) La velista triestina, sposata con la collega americana Sally Barkow e mamma di Harriet, che compie un anno in questi giorni, trionfa a Genova con 11th Hour il team che ha vinto la, la più dura sfida per mare fatta da team dal 1973

C'è voluto il verdetto dei giudici per assegnare la vittoria dell'Ocean Race 2023 alla barca americana 11th Hours Racing Team di cui fa parte anche l'italiana. A deciderlo la giuria internazionale di World Sailing che ha riconosciuto 4 punti di riparazione allo scafo Usa dopo che la barca era stata speronata e danneggiata alla partenza ...Nel team statunitense spicca anche la triestinache diventa così la prima italiana nella storia a vincere The Ocean Race. 'È un'emozione incredibile - ha detto- ed essere ...Nel team statunitense anche la triestinache è la prima italiana nella storia a vincere The Ocean Race. "È un'emozione incredibile - ha dettoin collegamento con Genova - ...

La velista triestina Francesca Clapcich vince la Ocean Race: è la prima italiana in assoluto Il Piccolo

A bordo di 11Th Hour Racing anche la triestina Francesca Clapcich, decisiva la decisione della Giuria sulla collisione in partenza ...