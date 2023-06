Fotogallery - Omicidio Primavalle | nella palazzina dove è stata uccisa Michelle | l' appartamento sotto sequestro e il sangue sulle scale

DOVE ABITA IL PRESUNTO OMICIDA 29 giugno 2023 21:52Primavalle, nella palazzina dove è stata uccisa Michelle: l'appartamento sotto sequestro e il sangue sulle scale - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi ...... agenti feriti e auto in fiamme Evacuati i residenti- Ucraina, esercitazioni in vista di un possibile attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia DIVERSI ARRESTI- ...L'risalirebbe a diverse ore prima, ma non è escluso che la giovane possa anche essere ...- Minorenne accoltellata e uccisa a Roma - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci ...

Fotogallery - Omicidio Primavalle, fiori e peluche dove è stato ... TGCOM

Il 21 settembre 2020 lo studente di infermieristica uccise l’arbitro Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta nell’appartamento che aveva condiviso con loro. Disse di averlo fatto perchè “e ...Le vittime sono marito e moglie, lui Gino Lombardi, 50enne italiano e lei Svetlana Ghenciu, 48enne moldava. Un omicidio-suicidio (è questa lì'ipotesi principale) è stato scoperto ieri in un appartamen ...