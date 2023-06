FOTO – Asllani ringrazia D’Ambrosio dopo l’addio all’Inter

Leggi su inter-news

(Di giovedì 29 giugno 2023) Una delle notizie di giornata in casa Inter èufficiale di Danilo, che non rinnoverà il suo contratto con i nerazzurri in scadenza il 30 giugno. Per lui sono arrivati anche i saluti di KristjanMENTI – Da avversari a compagni di squadra, seppure soltanto per una stagione. Questa la storia di Kristjane Danilo, con il centrocampista albanese che ha sottolineato l’importanza del secondo nello spogliatoio dell’Inter. Un “Grazie” che vale più di mille parole. Questa la storia su Instagram di Kristjan. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...