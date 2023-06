Formula 1 - L' Austria ospita la seconda Sprint dell' anno

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dopo la parentesi canadese, la1 torna in Europa e lo fa con un weekendsul Red Bull Ring di Spielberg. Questo fine settimana, si corre il Gran Premio d'. Semplice solo in apparenza. Il circuitoco si trova sulle collinea Stiria, a circa settecento metri sul livello del mare, dove l'aria è un po' più rarefatta. Unitamente alla natura del tracciato, gli ingegneri dovrfare i conti con i classici problemi di gestionee power unit alle quote più alte e, soprattutto, alla gestionee temperature dei freni. Il primo tratto del circuito, fino alla curva 3, è composto da curve collegate a lunghi rettilinei in salita. Questo tratto mette in luce non solo la potenza del motore, ma anche la sua guidabilità, due ...