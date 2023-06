(Di giovedì 29 giugno 2023) Roma, 29 giugno – Volevate una grandela qui. Confindustria lancia inuna “academy” per formare manodopera: il progetto del presidente di Alto Adriatico – Michelangelo Agrusti – è stato presentato ieri e si pone l’obiettivo di far fronte ai problemi di calo demografico e carenza di manodopera in un territorio, quello del Friuli Venezia Giulia, fortemente manifatturiero.a voi la ricetta:in(con i soldi dei contribuentini) per fare concorrenza agli studenti e lavoratorini.etnica o? Ci dicono che laetnica non esiste: eppure – complotto o no – quello che si sta verificando nel panorama industriale ...

... tra i quali Albania, Bangladesh, Costa D'avorio, Eritrea,, India, Mali, Marocco, Nigeria, ... Comitato per il Centro Sociale odv (Ex Canapificio), Confazienda, Cooperativa Aries,e ...... ci sono gli Usa, l'Australia, il Giappone, il Canada, il Cile, il, l'Inghilterra, tanto per ... con supporto a livello tecnico - legale, di comunicazione e diper manager e agricoltori....di kick - off con i partners coinvolti tra cui Umana " forte di un know - how pluriennale nellaall'estero di quadri e formatori " e i responsabili dell'istituto salesiano in. Al ...

Formazione in Ghana, lavoro in Italia: ecco a voi la “sostituzione tecnica” Il Primato Nazionale

Lanciata l’iniziativa di Confindustria Alto Adriatico Molte aziende interessate al progetto che partirà a gennaio ...PORDENONE - Sarà operativa entro le prime settimane del 2024 l'Academy che Confindustria Alto Adriatico sta predisponendo in Ghana per formare manodopera locale con profili ...