Ford svela a Spa la nuova Mustang GT4

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 29 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) –annuncia il debutto ufficiale dellaGT4 alla CrowdStrike 24 Ore di Spa, sul celebre circuito di Spa-Francorchamps. LaGT4 è la più recente tra le novità dell’Ovale Blu nel campo del motorsport ed entra a far parte del programma corse che Jim Farley, presidente e Ceo di, ha ribattezzato “contro tutti”. LaGT4 è sviluppata sulla basa dellaDark Horse 2024.Con questo reveal,prosegue ufficialmente la sua permanenza ininterrotta nella categoria SRO GT4, dove è entrata per la prima volta nel 2017. La GT4 avrà una livrea audace e colorata, basata su quella di Troy Lee Designs per laGT3 e il SuperVan 4.2. Troy Lee è ...