Fondi del Maggio per aerei e trasloco Scure della Gdf sull' ex sovrintendente

(Di giovedì 29 giugno 2023) Secondo l’accusa, Alexander Pereira, in passatodel Teatro alla Scala di Milano, si sarebbe appropriato di questi soldi “avendo per ragione dei sui uffici la disponibilità di denaro dell'Ente”

...Ue dovrebbe rivedere il bilancio perché vi siano piùper lo sviluppo dei Paesi confinanti con l'Ue", ha aggiunto ribadendo il "no" al ricollocamento dei migranti e alla "violazionediritto ...Lo studio avrebbe l'obiettivo di valutare l'impatto che l'investimento in oro e criptovalute avrebbe suidella CarolinaNord. In particolare, si analizzerebbe se tali investimenti ......megatrendBiotech e Alternative energy che hanno tenuto bene l'anno scorso. Aver difeso i portafogli nel 2022 contenendo al massimo le perdite (il Nasdaq ha perso il 34% nel 2022 mentre ie ...

Oltre 270 segnalazioni di operazioni sospette sui fondi del Pnrr per le imprese: accesso indebito o utilizzo… Il Fatto Quotidiano

Dopo la notizia delle indagini avviate nei suoi confronti per peculato, una nuova scure si è abbattuta sull’ex sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino Alexander Pereira.Molto interessanti sono anche i casi del Gruppo Cereal Docks, da cui è nato Grey Silo Ventures, un fondo di venture capital deputato ad investire e a supportare startup in Europa e in Israele, e del ...