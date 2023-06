Follia in strada | si sdraia sul tetto dell' auto e si fa trasportare Volevamo solo festeggiare la maturità

(Di giovedì 29 giugno 2023) Indaginia polizia municipale. Per il giovane 200 euro di multa, 14 punti in meno e patente sospesa

Indagini della polizia municipale. Per il giovane 200 euro di multa, 14 punti in meno e patente sospesaAl culmine di una giornata di, e al fine di uccidere più persone (fra cui una famiglia con cui aveva discusso e che abitava ... Calmato l'uomo i militari scendevano nuovamente in, dove vi ...Società, economia, politica, religioni devono trovare lagiusta senza allarmismi e senza ... Unache non sta né in cielo né in terra '. La realtà ci dice che il modello alimentare attuale, ...

Follia in strada: si sdraia sul tetto dell'auto e si fa trasportare / Il video LA NAZIONE

Prato, 29 giugno 2023 – Sdraiato sul tetto della macchina, aggrappato alle portiere laterali, in giro su declassata e viale della Repubblica (almeno). E’ l’ultima follia su quattro ruote immortalata i ...Da Cortina a Kitzbühel, sulle strade più belle delle Alpi: vi raccontiamo un viaggio on the road (in compagnia di Kristian Ghedina) ...