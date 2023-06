Fissare la frangia con la colla? È trend di TikTok

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 29 giugno 2023)lacon laè il nuovodilanciato dalla generazione Z. Ma come funziona, esattamente? No, non si tratta di una parrucca e neppure di un trucchetto permanente.lacon laè diventato uno deipiù gettonati di, ancor di più in vista dell’estate. Ma cosa significa, esattamente,lacon l’utilizzo della? E di qualeparliamo? Cerchiamo di fare chiarezza. Crediti: Ansa – VelvetMagLa generazione Z non vuole proprio saperne di rinunciare ai suoi indispensabili beauty hack, trucchetti che diventano rapidamente virali proprio perché semplici e geniali da replicare ...