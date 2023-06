Firenze | sequestrati 126mila euro all’ex sovrintendente del Maggio Musicale | Pereira | i sospetti sui rimborsi gonfiati

(Di giovedì 29 giugno 2023) La guardia di finanza diha sequestrato ieri – mercoledì, 28 giugno – la somma di 126.483,61 ad Alexander, exdella Fondazione Teatro delfiorentino, indagato per peculato., spiega la Procura, si sarebbe appropriato dei soldi dello storico teatro d’opera del capoluogo toscano, avendo per ragione del suo ufficio la disponibilità di denaro dell’ente. In particolare, gli inquirenti contestanodi aver ottenuto il rimborso di spese personali e l’uso della carta di credito della Fondazione per pagamenti non inerenti la sua funzione, come per un trasloco oltre a pernottamenti in diversi alberghi, voli aerei o in elicottero, spese – queste – non rimborsabili per contratto. Era stato ...

La guardia di finanza diha sequestrato ieri - mercoledì, 28 giugno - la somma di 126.483,61 ad Alexander Pereira, ex sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino, indagato per peculato. ...Il ministero della Cultura, con il Comune di, la Città metropolitana e la Regione Toscana sono impegnati in questa fase a cercare le risorse necessarie per non bloccare l'attività della ...Sequestrata ieri dalla guardia di finanza dila somma di 126.483,61 euro all' ex sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino Alexander Pereira , indagato per peculato. Pereira, si spiega dalla procura , si ...

Firenze, sequestrati 126mila euro all'ex sovrintendente del Maggio ... Open

Secondo l’accusa, Alexander Pereira, in passato sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, si sarebbe appropriato di questi soldi “avendo per ragione dei sui uffici la disponibilità di denaro del ...L'ex sovrintendente è indagato per peculato. L'operazione sul maggio musicale è stata condotta dalla guardia di finanzna ...