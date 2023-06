Firenze | allerta meteo | sospesa fermata tramvia “Cascine” Parchi e giardini chiusi

... prime esibizioni col pienone in libreria 11 Maggio 2018 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza Maltempo,gialla per temporali e rischio idrogeologico 29 Giugno 2023, ...... un'altra chance dopo T - Fast 42k Torino 28 Novembre 2019 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza Maltempo,gialla per temporali e rischio idrogeologico 29 Giugno 2023, ...... ripetitori in fiamme 13 Luglio 2021 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza Maltempo,gialla per temporali e rischio idrogeologico 29 Giugno 2023, Festival Nazionale ...

Scossa di terremoto a Firenze dopo il test del messaggio di allerta pubblico IT-alert: in corso verifiche negli edifici Tecnica della Scuola

Lo ha deciso il Comune, con un’apposita ordinanza, a causa dell’allerta arancione per il maltempo che scatterà alle 12 di domani, venerdì 30 giugno 2023, e si concluderà alle 8 di ...Firenze: Secondo il bollettino emesso dal servizio meteo regionale, la Toscana dalle 12.00 di domani venerdì 30 giugno e fino alle 8.00 di sabato 1 luglio, è interessata da un’ allerta arancione per r ...