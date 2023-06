Fiorentina | Saponara lascia a zero Ci pensano due squadre di Serie A

9.13 - Riccardopuò rimanere in Serie A: dopo la fine del contratto con la, l'esterno d'attacco ha avuto qualche contatto con il Cagliari. 8.37 - Dalla Spagna: Real Madrid su ...Ladeve sostituire, che ha salutato i Viola a parametro zero; il Napoli , invece, con le partenze quasi certe di Demme e Ndombele , può sbloccare una volta per tutte il mercato ...Commenta per primo Riccardoha chiuso la sua parentesi alla, con cui non rinnoverà il contratto. Tra poco più di una settimana, dunque, il centrocampista italiano sarà svincolato ed è già alla caccia di una ...

Saponara: per lui non solo Udinese. Anche il Verona ha fatto dei sondaggi per l'ormai ex viola fiorentina.it

Saponara Verona - L'Hellas Verona si prepara a ripartire nel nuovo campionato con Baroni, scelto come nuovo allenatore della squadra ...Sul centrocampista in scadenza con la Fiorentina c’è anche la pressione dell’Udinese Sogliano cerca alternative per dare un po’ di fantasia in avanti e gli occhi del d.s. si sono soffermati Riccardo S ...