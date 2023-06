Fiorentina | piace Lukebakio per l’attacco | il club prepara la mossa

Un profilo che, un bel po', e che un anno fa è stato anche al centro dei pensieri della; poi, non se ne fece nulla. E anzi lui, proprio a luglio, un altro caldissimo luglio per la ...Un profilo che, un bel po', e che un anno fa è stato anche al centro dei pensieri della: poi, non se ne fece nulla. E anzi, proprio a luglio, un altro caldissimo luglio per la difesa ...Nelle ultime settimane si è parlato anche del Milan e di un sondaggio della. La Juventus ... Miguardare avanti, non indietro. Da oggi si pensa al Galatasaray e ai preliminari di ...

Fiorentina, il baby talento Krastev piace alla Salernitana Sportitalia

Con una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram, Alberto Aquilani ha salutato la Fiorentina. Il tecnico lascia la guida della Primavera viola, nelle.La Fiorentina sta cercando un portiere d'esperienza e straniero. A tal proposito, il nome di Livakovic, capitano della Dinamo Zagabria e punto fermo della Croazia, è ...