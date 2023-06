Fiorentina | Commisso entra ufficialmente nella Hall of Fame

(Di giovedì 29 giugno 2023) La nomina ufficiale per Rocco, presidente e proprietario della, per il suo successo imprenditoriale Rocco, presidente della, ètoofdell’Istituto Italiano di Cultura di New York. Di seguito le sue parole. PAROLE – Sono davvero onorato. L’America è stata fondamentale per me e sono stato anche un po’ fortunato. Sono arrivato fin qui solamente con la fisarmonica e un pallone da calcio. Poi la laurea alla Columbia mi ha aperto le porte al mondo degli affari e la mia azienda Mediacom, fondata nel 1995, ha avuto successo negli anni. Questa è la terra delle opportunità. Dopo l’acquisto della, alcuni giornali italiani non hanno fatto un ottimo lavoro. Ora capisco ...

riconoscimento per emigranti ed italo - discendenti che rappresentano un vanto per tutta la comunità di italiani all'estero, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha detto: ' Sono davvero onorato. L'America è stata fondamentale per me e sono stato anche un po' fortunato. Sono arrivato fin qui solamente con la fisarmonica e un pallone da calcio. Poi la laurea alla Columbia mi ha aperto le porte al mondo degli affari e la mia azienda Mediacom, fondata nel 1995, ha avuto successo negli anni. Questa è la terra delle opportunità.'

La Fiorentina è alla ricerca di un portiere titolare in vista della prossima stagione: secondo i rumors sono tre le opzioni sul tavolo di Rocco Commisso. Dominik Livakovic è al momento il nome più in ... Con una nota sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha comunicato "di aver risolto, consensualmente, il contratto con il tecnico della Primavera viola, Alberto Aquilani. Il Presidente Rocco Commisso e tutta la società ringraziano Alberto per il lavoro svolto in questi anni."