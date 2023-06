(Di giovedì 29 giugno 2023) Il presidente dellaRoccoè stato premiato ieri, a New York, dall’Istitutono di Cultura di New York...

Nel frattempo laha comunicato la risoluzione consensuale del contratto : 'Il Presidente Roccoe tutta la Società ringraziano il Mister per il grande lavoro svolto in questi anni, ...LA STIMA DI- Lasi è accorta ben presto del potenziale di Aquilani tanto chee Barone nel corso della conferenza stampa di fine stagione della prima squadra, gli hanno ...Queste alcune parole del Presidente: " Grazie per questo premio, sono davvero onorato. Vorrei ricordare mio padre, lui è stato prigioniero di guerra in Africa per cinque anni e questa è la ...

Fiorentina, Commisso attacca: 'In Italia quelli del nord hanno parecchi pregiudizi' Calciomercato.com

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è stato premiato ieri, a New York, dall’Istituto Italiano di Cultura di New York ed ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Grazie per questo premio, sono ...Il patron dei campani ha toccato un tasto importante anche in ottica Fiorentina, visto la battaglia portata avanti da Commisso in questi anni: "Non possiamo… Leggi ...