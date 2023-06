Fininvest | oggi l’assemblea per il rinnovo del Consiglio d’amministrazione

(Di giovedì 29 giugno 2023) (Adnkronos) – Si avvicina il momento 'clou' del post-Berlusconi.pomeriggio, a Milano, l'appuntamento è in via Paleocapa per l'assemblea della. La prima dopo la scomparsa del Cav. All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2022 e ildeldi amministrazione. Che, secondo i rumors, confermerà la linea espressa nella nota diffusa dalla società il 12 giugno scorso, giorno della morte del leader di Fi: "La sua forza creativa, il suo genio imprenditoriale, la costante correttezza dei comportamenti e la straordinaria umanità sono sempre stati patrimonio inalienabile della società, come delle aziende del gruppo. E tale patrimonio resterà alla base di tutte le nostre attività, che proseguiranno in una linea di assoluta continuità sotto ogni aspetto". Continuità, dunque, così come è stato ...

Pensiero al Cav in attesa testamento Si avvicina il momento 'clou' del post - Berlusconi.pomeriggio, a Milano, l'appuntamento è in via Paleocapa per l'assemblea della. La prima dopo la scomparsa del Cav. All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2022 e il rinnovo ...Le date da tenere in considerazione sono tre: quella di, mercoledì 28 giugno, data dell'... giovedì 29 giugno, giorno in cui si riunirà l'assemblea ordinaria della capogruppoe martedì 4 ...nella, a parte il 61% che aveva Silvio, Marina ha il 7,65% tramite Holding Quarta, Pier Silvio il 7,65% tramite Holding Quinta, mentre Barbara, Eleonora, Luigi tutti insieme posseggono ...

Fininvest, oggi l’assemblea: le ipotesi sul Cda in vista del testamento di Berlusconi Sky Tg24

Si avvicina il momento ‘clou’ del post-Berlusconi. Oggi pomeriggio, a Milano, l’appuntamento è in via Paleocapa per l’assemblea della Fininvest. La prima dopo la scomparsa del Cav. All’ordine del gior ...Un esposto con estremi di querela inviato oggi stesso dal Di Nunzio alla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di Fininvest potrebbe creare grave turbativa agli azionisti, se la querela doves ...