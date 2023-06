Fininvest | la prima assemblea dopo la morte di Berlusconi | 100 milioni di dividendo Marina resta presidente Ora l’apertura del testamento

(Di giovedì 29 giugno 2023)ancora, consiglio d’amministrazione senza variazioni e 100di euro di. Lae il primo consiglio di amministrazione di, la holding della famiglialadell’exdel Consiglio, scorre via senza sussulti. Tutto è stato confermato nel controllo e nella governance, nel senso della continuità. In attesa deldelche andrà a ridisegnare le quote e quindi la “potenza” dentro la holding che detiene tra l’altro circa la metà di Mfe-Mediaset e il 30% di Banca Mediolanum, la controllante dell’impero procede a dritta. Il cda è infatti stato ...

Nellariunione del board di, al termine dell'assemblea, erano presenti fisicamente in sede solo Marina Berlusconi e l'amministratore delegato, Danilo Pellegrino, anche lui riconfermato. ...Si chiude senza sorprese sul fronte della governance laassemblea didopo la scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi. La presidente della holding, Marina Berlusconi, appena riconfermata dall'assise dei soci, ha lasciato in auto la sede di ...Nel 2022 utile netto consolidato cala a 200,2 mln Via libera al dividendo di 100 milioni di euro da distribuire alle holding . Laassemblea di, dopo la morte di Silvio Berlusconi , è iniziata alle 17 di oggi, giovedì 29 giugno, in via Paleocapa a Milano. L'anno scorso il dividendo staccato alla famiglia ...

Fininvest, 200 milioni di utili (in calo) nel primo bilancio del dopo Berlusconi Il Sole 24 ORE

Dividendo forte, in calo solo per le componenti straordinarie. Prime idee sulla possibile apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Conferma della continuità nel controllo e ...Cda tutto riconfermato con Marina presidente e Pellegrino ad. Cedola da 100 milioni per gli azionisti. La futura governance del gruppo Voci di patto di ...