(Di giovedì 29 giugno 2023) 'Nel 2022 - spiega una nota - le aziende del Gruppohanno saputo ottenere risultati di grande soddisfazione, pur in un contesto macroeconomico gravato da pesanti incertezze. Tutte le società ...

Consiglio d'amministrazionein toto Il Cda dinominato dall'odierna assemblea è statoin toto, con presidente Marina Berlusconi e amministratore delegato Danilo ...La posizione finanziaria netta del Gruppoal 31 dicembre 2022, prosegue la nota, 'evidenzia un indebitamento (ante applicazione dell'IFRS 16) di 1.072,6 milioni di Euro, rispetto ai 962,1 ...Resta invariato il consiglio di amministrazione di, nominato oggi dall'assemblea a Milano. Stando a quanto si apprende, dunque, sarebbe statotutto il cda, sempre composto da 8 membri e sempre presieduto da Marina Berlusconi , la ...

Fininvest, confermato il Cda | Deliberato il dividendo di 100 milioni di euro TGCOM

Dividendo forte, in calo solo per le componenti straordinarie. Prime idee sulla possibile apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Conferma della continuità nel controllo e ...Cda tutto riconfermato con Marina presidente e Pellegrino ad. Cedola da 100 milioni per gli azionisti. La futura governance del gruppo Voci di patto di ...