Fininvest | cda confermato | Marina Berlusconi resta presidente Dividendo da 100 milioni

(Di giovedì 29 giugno 2023)forte, in calo solo per le componenti straordinarie. Prime idee sulla possibile apertura del testamento di Silvio. Conferma della continuità nel controllo e nella governance. È ...

L'utile netto civilistico della capogruppospa evidenzia un utile di 133 milioni rispetto ... Il testamento del Cav Se i conti e ilsono andati come previsto, resta ancora da sciogliere la ...Resta invariato il consiglio di amministrazione di. Stando a quanto si apprende, ilè stato confermato. Il board resta così composto da 8 membri ed è sempre presieduto da Marina ...Resta invariato il consiglio di amministrazione di. Stando a quanto si apprende, ilè stato confermato. Il board resta così composto da 8 membri ed è sempre presieduto da Marina ...

Fininvest, 100 milioni di dividendi. Cda invariato, Marina Berlusconi presidente Adnkronos

"Dopo gli eccezionali risultati dell'esercizio 2021, caratterizzati da alcune significative componenti straordinarie (come la plusvalenza dalla cessione di ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...