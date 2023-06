... con nuovi statuti (compresa), per essere più aderenteesigenze di governance di un gruppo che non ha più una sola persona fisica in maggioranza assoluta. Oltreaziende, nel ...È invece confermata l' assemblea della capogruppo, con moltissimi punti all'ordine del ... Oltreaziende - con particolare attenzione a Mediaset - e ai tanti immobili, esiste un' altra ...... viene inglobato nel "lato meno illuminato nell'eredità" e che non verte su, Mediaset, ... una delle prime cose da mostrare quando si legge introduceva i suoi ospitimeraviglie di ...

Fininvest: alle 17 prima assemblea post Berlusconi, Marina in sede Agenzia askanews

L'assemblea darà il via libera ai conti 2022 che sono stati approvati dal cda nelle scorse settimane e definirà il dividendo che incasseranno i membri della ...alza i target 2023 e acquisisce il 51% di fumetterie Star Shop Distribuzione Mentre si attende l’esito del cda di Fininvest, novità importanti arrivano da Mondadori (+3,4% in Borsa) che, alla luce ...