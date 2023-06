Fininvest | 100 milioni di dividendi Cda invariato | Marina Berlusconi presidente

(Di giovedì 29 giugno 2023) Nel 2022 utile netto consolidato cala a 200,2 mln Via libera al dividendo di 100di euro da distribuire alle holding. La prima assemblea di, dopo la morte di Silvio, è iniziata alle 17 di oggi, giovedì 29 giugno, in via Paleocapa a Milano. L’anno scorso il dividendo staccato alla famigliaera stato di 150di euro complessivi. Restail consiglio di amministrazione di. Stando a quanto si apprende, il cda è stato confermato. Il board resta così composto da 8 membri ed è sempre presieduto da, la primogenita del fondatore di, Silvio, scomparso il 12 giugno scorso. A sedere nel cda l’amministratore ...

