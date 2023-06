(Di giovedì 29 giugno 2023) "ci vedremo per un, pieno di cifre e idee". L'elezione di Federicaalla presidenza della divisione serie A donne e' stata ufficializzata dalla, "giornalista ...

... ai neo consiglieri e un grandissimo in bocca al lupo alla nuova Divisione Professionistica - ha dichiarato il presidente della, Gabriele- Ora è il momento della coesione: la nostra ...... ai neo consiglieri e un grandissimo in bocca al lupo alla nuova Divisione Professionistica - ha dichiarato il presidente dellaGabriele- Ora è il momento della coesione, la nostra ...Per celebrare l'elezione della Cappelletti è arrivato anche il messaggio di Gabriele, presidente della. Queste le parole di: ' Un augurio di buon lavoro a Federica Cappelletti, ...

Figc: Gravina a Cappelletti, 'presto incontro per un piano' - Calcio Agenzia ANSA

"Un augurio di buon lavoro a Federica Cappelletti, ai neoconsiglieri e un grandissimo in bocca al lupo alla nuova Divisione Professionistica. Ora è il momento della coesione: la nostra Federazione è s ..."Presto ci vedremo per un piano, pieno di cifre e idee". L'elezione di Federica Cappelletti alla presidenza della divisione serie A donne e' stata ufficializzata dalla Figc. (ANSA) ...