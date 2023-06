Fico M5s | ' Stimo Elly Schlein | con il Pd costruiamo un' alleanza su alcuni temi'

(Di giovedì 29 giugno 2023) Roberto, esponente del M5s ed ex presidente della Camera, in un'intervista a Qn ha parlato della possibilecon il Pd. "che è una persona seria. L'però si ...

Roberto, esponente deled ex presidente della Camera, in un'intervista a Qn ha parlato della possibile alleanza con il Pd. "Stimo Elly Schlein che è una persona seria. L'alleanza però si costruisce ...- ha affermato ieri su Radio1 l'ex presidente della Camera Roberto). - Calenda Sul salario minimo si possono fare dei passi insieme, vediamo, ma ci sono tante differenze su tante questioni"...L'ex presidente della Camera ed esponente, Roberto, quando pensa al suo campo largo è negativo con Matteo Renzi , possibilista invece con Carlo Calenda ed Elly Schlein: "Se farei un campo largo con Matteo Renzi "Non è un ...

M5S, FICO: IO GOVERNATORE CAMPANIA MANCANO 2 ANNI ... Agenparl

L’esponente 5Stelle: perso in Molise Peccato, ma non drammatizziamo "Schlein è una persona seria. Dialoghiamo sui tanti punti in comune. Ma sulle armi all’Ucraina siamo distanti. L’unica strada è la ...ROMA — Arriva in Aula alla Camera il 28 luglio la proposta di legge sul salario minimo. Lo ha stabilito ieri la conferenza dei capigruppo. Le opposizioni stanno accelerando i lavori per un testo comun ...