Ferrari SF90 XX Stradale e SF90 XX Spider | 1 030 cavalli

(Di giovedì 29 giugno 2023) di Giuseppe Tassi Dueda sogno per raccontare al mondo che alla bellezza, e all'evoluzione tecnologica, non c'è mai fine. Nella sala a forma di teatro del circuito di Fiorano il brand del ...

XX Stradale eXX Spider, a quota 1.030 cavalli Le performance vengono esaltate dai 1030 cv (30 in più dellaStradale) , da software superaffinati e aggiornatissimi e da ...Prestazioni estreme e tecnologia all'avanguardia sono nel Dna dell'ultima nata in casa: laXX Stradale, una nuova versione speciale basata sullaStradale, insieme alla spiderXX dotata di tetto rigido retrattile. Le due vetture V8 PHEV biturbo di 3990 cc sono ...CAMBIO Il cambio a doppia frizione e otto rapporti introdotto per la prima volta nella gammasullaStradale viene riconfermato suXX Stradale eXX Spider. Cambiano invece ...

Ferrari SF90 XX Stradale Ferrari

Ferrari SF90 XX Stradale e SF90 XX Spider: due nuove serie speciali realizzate su base SF90, prodotte rispettivamente in 799 e 599 esemplari. I prezzi 770.000 euro per la XX Stradale e 850.000 euro p ...Le due vetture saranno prodotte in 799 e 599 esemplari, già tutti venduti, con consegne a partire dal II trimestre 2024 al prezzo di 770mila e 850mila euro.