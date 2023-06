“Fenix” | al via la quattro giorni di Gioventù nazionale Segui qui i lavori in streaming

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 29 giugno 2023) E’ iniziata oggi pomeriggio a Roma, la festadi, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, giunta alla quarta edizione. La kermesse, che vedrà giovani militanti e non arrivare da tutta Italia, si concluderà domenica 1 luglio. Il villaggio dellache ospita la manifestazione è allestito a Roma nella splendida cornice del Laghetto dell’Eur, cuore verde della cittadella razionalista. Primo ospite, il sindaco di Roma Gualtieri. Nel pomeriggio di oggi, l’intervista al presidente del Senato Ignazio La Russa e dibattiti serali con ospiti importanti, come indicato nel programma in basso.in direttaIL PROGRAMMA DI2023 GIOVEDI’ 29 GIUGNO Ore 16,30 Taglio del nastro SALUTI ...