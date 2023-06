Femminile | Federica Cappelletti nuova guida della Serie A | è la vedova del grande Paolo Rossi

Cappelletti è stata eletta alla guida della Serie A del calcio, con il voto unanime dei dieci club. Cappelletti, giornalista, vedova di Paolo Rossi e presidente della fondazione che ...Cappelletti è stata eletta questa mattina in assemblea alla guida della Serie A del calcio. Lo riporta l'ANSA. La vedova di Paolo Rossi, giornalista e presidente della Fondazione ...Cappelletti è stata eletta questa mattina in assemblea alla guida della Serie A del calcio. Lo apprende l'ANSA. La vedova di Paolo Rossi era candidata unica ed è stata votata all'...

Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, eletta alla guida della serie A di calcio femminile Corriere della Sera

Federica Cappelletti è stata eletta questa mattina in assemblea alla guida della Serie A del calcio femminile. Lo apprende l'ANSA. La vedova di Paolo Rossi era candidata unica ed è stata votata all'un ...Federica Cappelletti, vedova del grande Pablito Rossi, è stata eletta come nuova numero 1 della Serie A del calcio femminile, con il voto unanime dei dieci club. La giornalista, presidente della fonda ...